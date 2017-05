La Fosse-de-Tigné. Leur chien a disparu : ils pensent qu'il a été volé

0

Anita et Dominique Legue pensent avoir été victime du vol de leur chien ce mardi 2 mai sur la propriété au Mas d'Anjou, La Fosse-de-Tigné. Très affectés après la disparition de leur golden retriever, ils racontent : « Le mas d'Anjou est traversé par un chemin communal. Nous ne voyons jamais personne le prendre. Ce mardi matin, vers 7 h 30 un véhicule l'a pris et l'a traversé à toute vitesse. Notre chienne Galina a couru sur le terrain et depuis nous ne l'avons pas revue. Nous pensons qu'elle a été volée, car jamais elle ne s'aventure hors du terrain. Nous avons contacté la gendarmerie qui va faire son enquête et passer des messages. »

Si vous voyez Galina, une belle golden retriever de 6 ans avec des tâches, très affectueuse, contactez les propriétaires au 02 41 59 29 93