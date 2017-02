La Ferrrière-de-Flée Soirée concert Chant'appart le 18 février

0

C'est soirée concert, samedi 18 février chez Gilles et Françoise Chalumeau, à La Ferrière-de-Flée. Pour la 12e année, le couple accueille chez lui des musiciens dans le cadre de Chant'appart. Cette fois, les Segréens attendent le duo Bonbon Vodou et le chanteur et guitariste Guillaume Farley. Il reste quelques places pour les découvrir, au lotissement du Ruffin à La Ferrière-de-Flée. Le concert est programmé à 20 h 30. Il se prolonge par un repas préparé par l'hôte et partagé avec les artistes.

Tarifs : 17 €, sans emploi 9 €, bénéficiaires du RSA 5 €. Réserver au 02 41 92 82 33 ou 07 82 43 60 89.