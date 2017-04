Doué-la-Fontaine « La danse de salon est de plus en plus recherchée »

0

Depuis le 8 mars à la salle des fêtes de Douces, l'association Animation Danses propose des stages de batchata et de salsa d'une heure en cinq séances, animés par le professeur de danses de salon, Annabelle. Au cours de ces stages, dix personnes ont participé au cours de batchata et douze au cours de salsa.

Les stages permettent d'apprendre ou d'approfondir les pas d'une danse particulière. Pour le professeur, « le fait d'apprendre une danse en cinq séances permet d'apprendre plus vite pour un danseur débutant et le budget danse est moins important puisque cela revient à cinq euros la séance. Les danseurs sont plus assidus car il faut apprendre très vite les bases ». Pour Bruno Girard, président de l'association, « la danse de salon est de plus en plus recherchée et il n'y a pas d'âge pour commencer. Elle peut se danser sur différentes musiques actuelles ou autres variétés. Ce qui laisse le choix aux plus anciens de se mêler avec les jeunes. Lorsque la danse est bien assimilée c'est aussi très beau à voir ».

Le club sera présent à la prochaine rencontre des associations le samedi 9 septembre et effectuera des démonstrations de danses de salon tout au long de cette journée.

Renseignements : Bruno Girard, président, 06 44 01 16 54 / danses49.fr / info@danses49.fr / Facebook Animation Danses