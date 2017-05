La croisière des lecteurs La carte postale de Lisbonne la colorée

0

C'est la dernière étape des lecteurs du Courrier de l'Ouest en croisière. Ce samedi soir, ils entament la remontée vers Cherbourg pour une arrivée prévue lundi matin. En attendant, voici une carte postale de Lisbonne.

Nous arrivons dans une ville où l'Atlantique se confond avec l'estuaire de son fleuve, tant le Tage est large. Une ville où les immeubles se parent de couleurs et d'azulejos : ce sont des carreaux de faïence qui décorent les façades et les intérieurs des bâtiments. Les jacarandas participent aussi à illuminer Lisbonne. Ces arbres, venus du Brésil, sont violets lorsqu'ils fleurissent, en mai. Et nous avons la chance de les voir en fleur.