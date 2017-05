0

Première étape des lecteurs en croisière sur la route des marchands : Savona (Italie, Ligurie). D’où nous sommes partis en excursion pour Nelo et Finalborgo, deux charmants médiévaux et côtiers. Nous aurons quitté l’Italie ce lundi soir, direction l’Espagne, et plus précisément Barcelone. La croisière accostera dans la belle capitale catalane, en début d’après-midi.