La Crèche, Niort Deux motards grièvement blessés

En fin d'après-midi, vendredi, deux accidents impliquant des motards ont fait deux blessés graves.

Le premier accident s'est produit avenue de Paris, dans le bourg de La Crèche. Pour une raison indéterminée, le motard, un jeune homme de 22 ans, a perdu le contrôle de son véhicule. Il a été transporté à l'hôpital de Niort par les pompiers.

Le second accident s'est produit, une heure plus tard, route de Coulonges, au niveau du crématorium à Niort entre une moto et une voiture. Le motard âgé de 32 ans a été grièvement blessé et héliporté vers l'hôpital de Poitiers.

