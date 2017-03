La Chapelle-du-Genêt Les Petits des Genêts en plein déménagement

0

La troupe des adultes des Petits des Genêts a entamé son marathon théâtral samedi sdernier. Trois autres représentations de la comédie « Pétard, ça déménage » sont au programme de cette semaine.

Du mouvement, il y en a sur la scène de la Maison des loisirs avec les petits des Genêts ! Les frasques sentimentales d’un Bernard Delaville homme d’affaires ruiné (alias Patrice Baumard), les excentricités de Monica son épouse hystérique (Audrey Lefort) et les interventions farfelues de Sérillon employé d’un traiteur (Franck Oger) sans oublier l’intrusion de Marie (Myriam Boumard), une maîtresse qui ne veut pas se faire oublier et pratique l’art du chantage, et les allées et venues de la bonne Ginette (Delphine Raimbault) et du chauffeur Rémy (Laurent Musset), sont les ingrédients idéals pour faire de la pièce de Claude Schmit, mise en scène par Jean Baptiste Lépine, une comédie burlesque qui engendre spontanément pendant près de deux heures bonnes humeur et fous rires.

Prochaines représentations vendredi soir 24 mars au profit de l’association « La Vie par un fil », samedi soir 25 mars (séances à 20 h 30) et dimanche après-midi 26 mars à 15 h.

Réservations à l’Escale Bar 02 41 70 97 66.