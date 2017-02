0

S’inscrivant dans le thème d’année « Au fil du temps », les élèves de l’école Jean-de-La Fontaine se sont rendus mardi dernier au musée de la Tour Nivelle à Courlay (79) pour y visiter l’Ecole 1900.

Cette visite s’inscrivait également dans le programme primaire qui demande que « les élèves découvrent et mémorisent des repères plus éloignés dans le temps et qu’ils prennent conscience de l’évolution des modes de vie ».

A lire dans l'édition de ce jour du Courrier de l'Ouest