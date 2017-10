0

Près d'une centaine d'aînés de la commune ont répondu dimanche à l'invitation de la municipalité pour le traditionnel repas réservé aux aînés de plus de 65 ans. En l'absence des doyennes et doyens capellogenestois, ce sont Denise Etourneux (90 ans ) et Jean Chauvat (88 ans) qui ont présidé ce banquet offert par le CCAS de Beaupréau-en-Mauges.