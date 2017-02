La Chapelle-du-Genêt. Sainte-Anne solidaire des enfants hospitalisés

0

Dans le cadre de l’enseignement moral et civique et plus particulièrement, l’éducation à la solidarité et à la fraternité, les 24 élèves de la classe de GS-CP de l’école Sainte-Anne de la Chapelle-du-Genêt se sont mobilisés pour récolter de l’argent afin d’améliorer la vie des enfants hospitalisés. Ainsi, depuis le début janvier, ce sont 3,824 kg de pièces jaunes qui ont rempli les tirelires de la classe avec l’aide des plus grands de l’école. Mardi dernier, les CP sont allés déposer les trois tireliresau bureau de poste de La Chapelle-du-Genêt.