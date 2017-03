La Chapelle-du-Genêt Le bénévolat force vive de Familles Rurales

0

L’association Familles Rurales tenait vendredi dernier à l’Espace Capello son assemblée générale annuelle, présidée par François Boumard. Une trentaine de personnes avaient répondu à l’invitation, parmi lesquelles le maire de la commune déléguée Ambroise Rousseau et son adjoint Philippe Pomarat.

Après respectivement six ans et trois ans d’engagement au sein de Familles Rurales, Marie Merlet, ancienne présidente, et Sabine Merceron ont souhaité passer la main. Elles ont été chaleureusement remerciées par leurs homologues.

