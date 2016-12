La Chapelle-Bâton Un deuxième foyer de grippe aviaire

0

"Un second cas d' "influenza aviaire" a été détecté dans un élevage de volailles (des dindons, NDLR) à La Chapelle-Bâton", communique la préfecture des Deux-Sèvres. Comme pour le cas de Fors (C.O de ce samedi), les analyses montrent qu'il s'agit du virus H5 et le typage qui permet de déterminer si la souche est faiblement ou hautement pathogène n'est pas encore achevé. Par mesure de précaution, un nouvel arrêté préfectoral a été pris délimitant à titre de préservation une zone de contrôle temporaire sur un périmètre de 10 km autour de la Chapelle-Bâton.

A lire aussi lundi dans " Le Courrier de l'Ouest " - édition des Deux-Sèvres.