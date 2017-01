La Chapelle-du-Genêt Remplacement de la station d'épuration et liaison douce

0

A l'occasion de la cérémonie des voeux, à laquelle ont assisté une centaine de capellogenestois, et en présence de Frank Aubin représentant Beaupréau-en-Mauges, le maire de la commune annexe Ambroise Rousseau a mis l'accent sur deux projets communaux à réaliser prochainement : l'installation d'une pompe de refoulement qui enverra les eaux usées de La Chapelle-du-Genêt vers la station d'épuraton de Beaupréau et la création d'une liaison douce pour vélos et piétons entre les deux cités voisines.

A lire dans une prochaine édition de Courrier de l'Ouest.