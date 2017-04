La Boissière-du-Doré Au zoo, les animaux ont plus d'espace

0

Aux portes des Mauges, le zoo de la Boissière-du-Doré (Loire-Atlantique) a investi pour la saison 2017 lancée en février.

« Les gens devront s'habituer à voir un plus petit nombre d'animaux sur de plus grands espaces. Et nous essayons de regrouper au maximum les animaux par continent », explique le directeur, Sébastien Laurent.

Nouveauté 2017, au spectacle des oiseaux, qui séduit, et à la première volière asiatique, s'ajoute une deuxième.

Elle accueille ces jours-ci des espèces nouvelles et menacées, telles ces grues à cou noir, ces pirolles à bec rouge descendus tout droit de l'Himalaya ou cette espèce de faisan appelée lophophore resplendissant.

Le zoo a voté pour le nom de la femelle ourson à la suite d'un concours lancé sur Internet qui a recueilli 260 propositions. Les soigneurs ont retenu le nom de Meya, il s'agit d'un lac des Pyrénées. Le même appel est lancé pour la tigresse né le 13 janvier dernier.

