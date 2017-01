L’association « attelages et cavaliers des mauges » a fêté ses vingt ans, lors de leur assemblée générale. Rencontre avec les créateurs de cette association, Jean Marc Froger, Joseph Bigeard, André Libeau, Denis Durand et leurs épouses, toujours de fidèles adhérents, vingt ans après.

Voici ce qu'ils disent :

"L’association a vu le jour en 1996, on s’est tout de suite mis à l’ouvrage et on a mis en place un grand concours d’attelage au château du Plessis à Gesté. Le succès rencontré a été bien au-delà de nos espérances, puisque nous avons réuni trois à quatre milles spectateurs à chacun des concours organisés cinq années consécutives.

L’association a été mise en sommeil quelques années. Aujourd’hui, nous participons essentiellement à des manifestations caritatives, tels que le téléthon, Rand’hi parc, des promenades en calèche avec le père Noël tout çà bénévolement."