L 'animation du clown Pouet-Pouet au centre aquatique de Doué la Fontaine

Le 29 décembre ,au centre aquatique de Doué la Fontaine le clown Pouet- Pouet sculpteur de ballon et jongleur , a fait le bonheur des petits et des grands pendant plus de 3h00. En présentant des tours de magie , en assemblant des ballons ( en faisant différentes figurines) qu 'il offrait à chaque enfant émerveillé. L 'après - midi s 'est prolongée par un lâché de Colombes , et le clou du specacle c 'est quand le clown Pouet - Pouet a rejoind le public dans le bassin , ce qui a prolongé la magie de Noêl .

Centre Aquatique de Doué la Fontaine route d 'Angers ,49700 Doué la Fontaine, 02 41 67 07 24