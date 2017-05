Kiosques Mystères sous la terre dans les Pays de la Loire : un magazine inédit

0

Notre journal publie, avec Ouest France, un hors-série consacré aux richesses et secrets souterrains de notre région. Tout un monde étonnant à découvrir.

Qui sait qu’il existe dans la Sarthe vingt-trois espèces différentes de chauves-souris ? Qu’en Mayenne se trouve le premier site d’art pariétal préhistorique au nord de la Loire ? Et qui soupçonnerait, en Anjou, un choix de gîtes raffinés et hôtels de standing… troglodytes ? Qui devinerait qu’au-delà de la fameuse ardoise, nos terres de l’Ouest furent aussi en partie pays minier d’où l’on a extrait des tonnes d’or, de fer, de charbon ? Et même des tombereaux d’uranium !

Au fil des 88 pages de ce magazine illustré de photos rares, le lecteur apprend qu’il existe dans le Saumurois un château Renaissance et son double souterrain. Que Rezé, près de Nantes, fut un grand port de l’Ouest. Qu’une calèche pouvait tenir dans le grand collecteur d’eau de l’Abbaye de Fontevraud. Et que certaines caves atteignent les dimensions de cathédrales. Beaucoup de ces sites se visitent.

Mystères sous la terre dans les Pays de la Loire. 88 pages. 6,90 euros dans les kiosques et sur la boutique en ligne.

Cliquez ici pour le commander et le recevoir directement chez vous par La Poste