Juvardeil Nettement plus de votants au second tour

Juvardeil est pour cette primaire de la gauche le seul lieu de vote pour l'ensemble du secteur de Châteauneuf. Mais selon Olivier Hunault, président du bureau n° 1, la distance n'est pas un frein : « Les gens qui ont envie de voter, ils se déplacent. C'est pas quelques kilomètres qui vont les arrêter ! »

Comme partout dans le Segréen, l'augmentation du nombre de votants est « très nette ». Les deux bureaux juvardeillais confondus, le nombre de votants totalisé une semaine plus tôt était quasiment atteint à 16 heures. En termes d'idées, ce second tour semble plus lisible pour les électeurs, les projets des deux finalistes étant très différents.