Justice Turbulences à Covéa

La justice vient d'invalider l'existence de l'Unité économique sociale (UES) de Covéa, Covéa qui regroupe notamment MAAF, MMA et GMF, soit 21 000 salariés.

Dans sa décision du 13 février, le Tribunal d'instance de Paris 12e « annule l'accord du 18 décembre 2015 tendant à reconnaître l'existence de l'UES Covéa ».

Ce jugement est l'aboutissement d'une action intentée par la CGT et FO. Pour lors, « il n'y a plus d'instances représentatives du personnel, explique Tony Hélion de la CGT, plus de gouvernance sociale. Le statut commun aux trois entreprises est bloqué ».

La direction générale de Covéa a annoncé mercredi qu'elle allait faire aussitôt appel de cette décision.

