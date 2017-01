Justice Magistrats et fonctionnaires à bout

0

C’est à la fois un coup de colère, un appel au secours et l’expression d’une profonde, pour ne pas dire abyssale, lassitude.

Le malaise des magistrats et fonctionnaires du Tribunal de grande instance (TGI) de Niort, n’a rien d’un coup de fatigue passager.



« Il nous est aujourd’hui impossible de faire plus et difficile de faire mieux lorsqu’il nous manque 30 % de fonctionnaires de justice, 20 % de magistrats du parquet et 10 % de magistrats du siège », lâche ce matin, sans détour, devant les nombreuses personnalités invitées à la traditionnelle audience solennelle de rentrée du TGI, le procureur de la République.

« L’année 2016 nous a rappelé une évidence cruelle : nous pouvons rendre la justice sans moyens matériels, mais pas sans moyens humains », poursuit Natacha Rateau

