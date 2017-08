Justice Course-poursuite à Cholet : le chauffard imbécile en prison

0

Il est arrivé avec une veste de survêtement couverte de taches de sang.

Ce qui témoignait de la violence de son interpellation et aussi de la peur des policiers de la BAC choletaise lorsqu'ils étaient enfin parvenus à mettre le grappin sur ce chauffard furieux qui, à deux reprises, avait foncé sur leur voiture, dans les rues de Cholet dans la nuit de samedi à dimanche.

Mais l'histoire est encore plus consternante que ça. Le chauffard avait déjà été condamné pour avoir conduit après avoir bu. Lors d'un accident de la circulation en 2014, il avait tué un autre conducteur et blessé une troisième personne. Pour ça, il avait été condamné à de la prison avec sursis et venait de récupérer son permis depuis 4 semaines.

Il a été condamné à 15 mois de prison dont 6 ferme.

