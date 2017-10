Jumelles Deux blessés graves dans une collision

0

Un camion est entré en collision violente avec une voiture vers 14 heures ce mercredi, sur la RD 938 entre Saumur et Baugé, à la hauteur de Jumelles et à proximité de l’échangeur autoroutier. Deux victimes de 76 et 82 ans, les occupants de la voiture, ont été évacuées vers le centre hospitalier d’Angers.

Le pronostic vital ne semblait pas engagé. Le chauffeur du poids lourd, âgé de 27 ans, est indemne. Les sapeurs-pompiers ont dû procéder à la désincarcération des victimes. L’accident a mobilisé les pompiers de Saumur, Beaufort et Longué.