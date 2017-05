Juigné-sur-Loire TMW dépollue l'eau industrielle jusqu'en Chine

0

Installée à Juigné-sur-Loire, l'entreprise TMW produit des modules de dépollution d'eau, capables de traiter tous les effluents toxiques et dangereux de l'industrie. Leur procédé unique d'évapo-concentration a nécessité dix ans de recherche au professeur angevin Jean-Paul Domen. "On fabrique des nuages et de la pluie dans la machine pour purifier l’eau", résume le directeur de la société, Thierry Satgé.

Depuis la commercialisation de ses premières machines en 2012, TMW a bien grandi et emploie désormais 18 salariés. L’entreprise a conquis de grands industriels français, et voit désormais plus loin avec la location de deux module en Algérie et en Chine. Une équipe de trois commerciaux installée à Hong Kong a pour mission de dénicher de nouveaux contrats sur cet énorme marché chinois.

