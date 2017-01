JO-2008/dopage: le relais jamaïcain 4x100 m messieurs disqualifié, Bolt perd une médaille d'or (CIO)

0

Le Jamaïcain Usain Bolt a officiellement perdu l'une de ses médailles d'or olympiques à la suite de la disqualification du relais jamaïcain en 2008 à Pékin pour cause de dopage de l'un de ses membres, Nesta Carter, par le Comité international olympique (CIO).

Usain Bolt, qui a bâti sa légende sur trois triplés (100, 200 et relais 4x100 m) réalisés en 2008, 2012 et 2016, n'est désormais plus détenteur +que+ de huit titres olympiques.

Cette décision était attendue, après l'annonce en juin 2016 de ce contrôle positif à posteriori de Carter, établi à la suite d'un vaste programme de réanalyses lancé par le CIO ces derniers mois.

Carter avait été déclaré positif à un stimulant.

"Nesta Carter est reconnu coupable d'avoir enfreint la réglementation antidopage lors des jeux Olympiques de Pékin en 2008 (...) Il est disqualifié du relais 4x100 m (...) L'équipe jamaïcaine est disqualifiée (...) Les médailles correspondantes (...) et les diplômes correspondants sont annulés et doivent être rendus", écrit l'instance olympique dans son communiqué.

Usain Bolt, la superstar du sprint elle-même s'attendait à perdre cette médaille, à la suite de l'annonce du contrôle positif de Carter.

"Ca ne changera en rien mon héritage. Je serai déçu bien sûr de perdre cette médaille mais c'est la vie. Que voulez-vous faire? Je n'ai aucun contrôle là-dessus", avait déclaré Bolt au dernier soir des jeux Olympiques de Rio, en août dernier. "On est sur le bon chemin contre le dopage en athlétisme. Je fais confiance à l'Agence mondiale antidopage et la Fédération internationale d'athlétisme, ils font du bon boulot", avait-il ajouté.

Le CIO a par ailleurs confirmé que la Russe Tatiana Lebedeva, vice-championne olympique du triple saut à Pékin, est également privée de sa médaille.