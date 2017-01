0

Pour cette nouvelle année et suite à l'assemblée générale du comité des fêtes de Douces, le bureau a été reformé.

Lucienne Justeau a été élue présidente du comité. Ce dernier avait jusque-là toujours été présidé par un homme. Il s'agit d'un grand changement pour l'avenir. Pour soutenir la nouvelle présidente dans ses nouvelles fonctions, elle sera épaulée par Jackie Gilet, vice-président, ainsi que Michel Le Flohic, Michel Mousseau, trésorier et trésorier adjoint, Daniel Lefevbre, secrétaire Raymond Poupelard, secrétaire adjointe Catherine Lefevbre. Le conseil d'administration est composé de Solange Le Flohic, Pierre Frappereau, Monique Taillier, Francine Poupelard et Joël Justeau. Il accueille cette année deux nouveaux membres qui sont Nadège Le Moing et Guy Luce Goulfaut.

La présidente ajoute « Je ne seraispas seule à porter cette nouvelle responsabilité. Chaque membre est un pilier dans l'équipe. Chacun a un rôle important. Je souhaite une cohésion de l'équipe pour mener à bien nos animations et pour notre salle des fêtes ».

Les prochains rendez-vous du comité sont l'élection de la reine le 4 février, la réunion des signaleurs de courses le 19 janvier et la course cycliste le 26 février.

