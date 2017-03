0

Le 16 février dernier un nouveau club de karaté traditionnel et self défense s'est ouvert à la salle familiale de Louresse-Rochemenier. Les cours sont accessibles aux adultes hommes et femmes tous les mardis et jeudis de 19 h 30 à 21 h. Des cours d'essais sont possibles avant une inscription.

Les cours sont encadrés par Alain Maitreau, instructeur fédéral 4e DAN de karaté, membre du Comité Directeur du Maine et Loire, directeur technique de l'olympiade 2016 – 2020 et juge arbitre. « ... Enseigner et pratiquer dans le plaisir est une passion. Je ressentais le besoin d'ouvrir mon club ».

« Une discipline que l'on peut commencer à tout âge »

Que ce soit en compétition ou en loisir, le karaté est un « art martial accessible à tous ». En toute convivialité, les cours respectent les motivations et les possibilités de chacun en fonction de ce qu'ils recherchent : détente, maîtrise, contrôle… et permettent de développer l'équilibre, les appuis, les déplacements, la souplesse, la coordination etc. De quoi « prendre de plus en plus confiance en soi ».

Des portes ouvertes auront lieu en juin afin de sensibiliser et faire découvrir la discipline au large public.

Renseignements : 07 57 55 19 15 / alain.maitreau@wanadoo.fr

Article au complet dans le journal !