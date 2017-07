Jallais Sojadis met la gomme contre le handicap

0

Manettes, leviers, cartes électroniques… À Jallais, Sojadis conçoit et fabrique des équipements d'aide à la conduite, afin de rendre les voitures accessibles aux personnes en situation de handicap.

C'est peu dire que la famille Humeau, à Jallais, a les véhicules dans le sang. À l'époque de la Révolution française, déjà, les ancêtres étaient charrons. Plus de deux siècles plus tard, les voitures et les pneus ont remplacé les charrettes et les roues en bois, mais il n'empêche. Aujourd'hui, c'est dans le secteur de l'équipement automobile et à la tête de l'entreprise Sojadis que s'attellent Jean-Marie Humeau, 65 ans, et sa fille, Adeline, 35 ans. Le job de la vingtaine de salariés que compte la société ? Concevoir et fabriquer des équipements permettant d'adapter les véhicules pour les auto-écoles et les personnes en situation de handicap.

À lire ce lundi dans Le Courrier de l'Ouest.