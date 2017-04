Doué « J'ai battu mon record personnel en atteignant 41 mètres 85 »

0

Samedi 15 avril, à Avoine, Adeline Barillet a battu son record personnel au lancer de marteau de 4 kg avec un jet à 41 mètres 85.

Quel est ton parcours ?

« Je faisais de la gymnastique, j'ai arrêté et il fallait que je trouve une autre activité physique. Ma mère étant entraîneur d'athlétisme, je me suis lancée dans cette direction. J'ai commencé à 8 ans au sein du RCD Athlétisme ».

Pourquoi avoir choisi le lancer de marteau comme spécialité ?

« À l'époque, je n'aimais pas trop courir et j'avais davantage de qualité pour faire du lancer. J'ai donc pratiqué le lancer de disque et de marteau. J'évoluais plus vite au lancer de marteau et m'y suis consacrée à partir de 2011 ».

Quel est ton niveau à ce jour ?

« J'ai obtenu de nombreux titres dont championne départementale d'hiver et d'été plusieurs années successives. J'ai aussi participé au pré-France. Récemment, j'ai obtenu deux fois le titre de championne régionale d'hiver avec un marteau de 4 kg. Samedi 15 avril, au meeting d'Avoine, j'ai battu mon record personnel en atteignant 41 mètres 85 ».

