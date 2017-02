Beaupréau Jacques Loiseau dresse un bilan optimiste sur l’activité des mauges

0

Jacques Loiseau, président des acteurs économiques du canton des mauges (AECM) dresse un bilan optimiste de l’activité dans les mauges.

"Il y a une activité bien soutenue dans l’industrie, la métallurgie, le transport et le négoce. Le commerce de détail lui souffre davantage de manière plus disparate, le petit commerce indépendant dépend souvent de la qualité, des services, de la diversité des produits et de l’amplitude horaire que l’on peut y trouver"

