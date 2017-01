Beaupréau Jacky Gilet, président du comité des fêtes de Douces depuis 12 ans

0

Lors de l'assemblée générale du comité des fêtes de Douces, dimanche 22 janvier, Jacky Gilet, président du comité depuis 12 ans, a annoncé céder sa place cette année en raison de problèmes de santé.





Qu'elles étaient vos motivations pour devenir président ?

« J'ai occupé la place de secrétaire pendant 6 ans et un poste à plus grande responsabilité m'intéressait. Le comité des fêtes de Douces a été repris en 1990, je suis le troisième président et celui qui a duré le plus longtemps, 12 ans ».

Quels étaient vos objectifs ?

« C'était tout simplement de poursuivre ce qui était déjà mis en place et en cours de réalisation. Avec toute l'équipe nous avons amélioré l'élection de la reine en instaurant une soirée dansante. Le principal objectif était la matérialisation de la rénovation de la salle du comité, aujourd'hui toute refaite ».

Que retenez-vous de cette expérience ?

« C'était une expérience enrichissante qui m'a permis de rencontrer des gens que je n'aurais pas forcément connus et de créer des liens avec les différentes associations, la Mairie. Je remercie tous les membres du comité pour leur volonté ainsi que les conjoints car cela prend du temps ».

Quels conseils donneriez-vous à votre successeur ?

« Je lui souhaite d'occuper le poste aussi longtemps que moi et qu'il ou elle puisse amener de nouvelles idées. Je souhaiterais intégrer des jeunes dans le comité, du sang nouveau, qui pourraient apporter de l'innovation. Je quitte le poste de président mais je reste membre du conseil d'administration ».