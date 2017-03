Beaupréau Isabelle a signé un CDI intérimaire avec l'agence Adecco

0

Isabelle Roger, 47 ans vient de signer un CDI intérimaire avec l’agence Adecco de Beaupréau. Elle travaillait en intérim classique pour cette agence depuis trois ans.

Native de Vendée, elle a travaillé en tant que mécanicienne en confection. Ensuite avec son mari qui était boulanger ils se sont installés. Pendant 20 ans, ils ont tenu leur propre commerce et sont restés 12 ans à Beaupréau.

Aujourd'hui, Isabelle a signé un CDI intérim avec l'agence Adecco de Beaupréau. Cela lui permet de voir l'avenir plus sereinement. Un salaire minimum garanti chaque mois, des congés payés, l’accès au crédit, la possibilité de travailler pour plusieurs entreprises et le bénéfice de pouvoir se former pendant les périodes d’intermissions.