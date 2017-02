Isabelle Huppert, César de la meilleure actrice

0

Isabelle Huppert a reçu vendredi soir le César de la meilleure actrice pour le film "Elle" du Néerlandais Paul Verhoeven.

L'actrice rousse en longue robe verte a déjà reçu le Golden Globe de la meilleure actrice et est en lice pour les Oscars, qui seront décernés dimanche.

Pour les César, "Elle" dominait les nominations avec "Frantz" de François Ozon - onze sélections chacun - dont ceux de la meilleure actrice pour Huppert, du meilleur réalisateur, en plus du meilleur film.

Très souriante, Isabelle Huppert a remercié "Paul Verhoeven qui a mis en scène ce film si intelligemment, si audacieusement, si malicieusement".

"Je pense parfois au rapport entre l'interprète que je suis et le rôle que j'ai joué, et je crois que pour Elle le rôle l'emporte sur l'interprète", a-t-elle dit. "Parce qu'au fond je ne jouais pas plus mal, aussi bien peut-être que d'autres films, mais cette année il me semble que l'avez mieux remarqué dans Elle."

Pour sa première oeuvre française, le réalisateur de "Basic Instinct" et de "Robocop, qui vient de présider la Berlinale 2017, reste fidèle à ses thèmes fétiches: le sexe et la violence.

"Elle" met en scène une femme d'affaires, victime un soir dans sa belle maison bourgeoise d'un viol par un homme cagoulé qui la roue de coups. Elle va mener la traque, se livrant à un jeu érotique et sulfureux avec son violeur dont elle aura la peau dans une scène mémorable d'humour et de perversité mêlés.