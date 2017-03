Invité de la rédaction Pagano (PCF) prône un rapprochement Hamon - Mélenchon

Alain Pagano, secrétaire départemental du PCF, milite pour un accord rapide entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon.

Il était l'invité de la rédaction mardi. Son interview est à lire ce jeudi dans Le Courrier de l'Ouest. Extrait :

Quel est votre sentiment sur cette campagne présidentielle ?

Alain Pagano : « Il y a un côté très délétère et mortifère. Les affaires sont en train de décrédibiliser un peu plus le personnel politique. Elles donnent l'idée qu'on est tous pourris, qu'il n'y a pas de proposition. »

Regrettez-vous la division à gauche ?

« Il y a de la déception car on n'est pas capables de se mettre d'accord. On a la gauche la plus bête du monde. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de points de convergence entre Hamon et Mélenchon. Je trouve qu'il n'est pas encore trop tard pour réclamer le rassemblement et faire en sorte qu'il y ait un point d'entente. Sinon, il va y avoir beaucoup de déçus. La division nous met en situation d'échec. Je préfère une victoire plutôt que deux défaites. Je redis que sur le programme, le volontarisme politique, je me reconnais plus dans Mélechon. Et comme il est en tête des sondages à gauche, je considère qu'il doit faire un geste politique clair de rassemblement de toute la gauche. »