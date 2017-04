Insolite. Une cagnotte pour aider François Fillon à mettre de l’argent de côté.

la shroumphette

fictif mais c'est lui même qui a répondu à BOURDIN qu'il n'arrivait pas à mettre de l'argent de côté

QUELLE HONTE !!! alors qu'il a20.000 EUROS PAR MOIS !!!!somme que la plupart des citoyens n'ont pas en UNE ANNEE ;;; cet argent provient de ces indemnités parlmentaires et de sa retraite de premier ministre ; c'est nous son employeur

MERCI au GORAFI d'avoir lançé cette cagnotte qui ne sera pas à son profit mais distribué aux associations de secours de SABLE SUR SARTHE ;

Qu'attend t-il pour abandonner sa candidature, c'est insupportable qu'il continue ;

non à la surpression de l'ISF ,(cela vaut pour MACRON AUSSI ) ni des cotisations socialesCES GENS LA attaquent les bénéficiaires du RSA : CONDAMNER LES A SURVIVRE AVEC MOINS DE 500 euros par mois::

ce même jour EMAUS appelle à la construction de logements pour que personne ne dorme dans la rue(ces logements couterons moins chers que les hébergements provisoire où les hôtels "sociaux" et permettent la réinsertion de tous ceux et celles qui sont à la rue )