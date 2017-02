Insoite Gros derby de Quidditch entre Nantes et Angers ce dimanche [Vidéo]

0

Les nombreux fans d'Harry Potter le savent, le Quidditch est un sport très physique et spectaculaire ! Il n'est cependant pas forcément nécessaire d'être un sorcier diplômé de Poudlard pour pratiquer cette discipline qui mélange rugby, handball et dodgeball, et se pratique avec quatre balles ayant chacune leur propre fonction.

Pour la première fois en France, un championnat de ligue de quidditch est né et regroupe cinq équipes de l'Ouest, Nantes, Rennes, Angers, Caen et Tours. A noter que Nantes est la première de France a avoir vu naître une équipe de cette discipline (il y en a désormais une trentaine en France).

Les premières rencontres ont débuté en janvier, avec notamment un gros derby de l'ouest entre Nantes et Rennes remporté par les Nantais, 130 - 20 au match aller, et 100 - 50 au match retour.

La 2e journée de championnat se déroulera ce dimanche 19 février au stade de rugby universitaire, situé au 22 rue de l'Etrier à Nantes, et opposera Nantes à Angers, pour ce qui constituer un second gros derby de l'ouest !

Le coup d'envoi du match sera donné à 14h30 et l'entrée est gratuite.

Pour ceux qui se demandent à quoi ressemble le quidditch sans balai volant, regardez la vidéo tournée à l'occasion de la Coupe de France de la discipline, qui s'était déroulée au Petit Port en novembre dernier :