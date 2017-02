Inondations. Le Maine-et-Loire a été reconnu en calamité agricole

0

Le département de Maine-et-Loire a obtenu, par arrêté du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la reconnaissance du caractère de calamité agricole pour les pertes enregistrées sur les productions suivantes après les fortes pluies de juin 2016: les productions fourragères, les cultures de Valériane et de Camomille, les productions de Glaïeul et de Dahlia, les productions de haricots verts, de cucurbitacées et d'asperges.

Seules les exploitations ayant des parcelles situées en zone inondée telle que définie sur les 79 communes recensées dans l'arrêté préfectoral, peuvent réaliser une demande d'indemnisation.