Doué-la-Fontaine Horaires des vacances de février au centre aquatique

Venez vous détendre, nager ou jouer en famille au centre aquatique de Doué-la-Fontaine qui propose aussi des animations (clown , ambiance boîte de nuit , structures gonflables...).

Lundi et vendredi de 14h à 18 h 30 ; mardi et jeudi de 14 h00 à 18h30 et de 19h30 à 22h ; mercredi de 12h à 18h30 ; samedi de 14h à 18h30 ; dimanche de 9h à 13h et de 14h 30 à 18h30.

L 'évacuation des bassins se fait 20 minutes avant l'heure indiquée.

Des cours d 'aquabike sont également dispensés par un éducateur présent dans l'eau avec vous (animation en musique). La séance est de 35 minutes, ces cours sont ouverts à tous les horaires : jeudi 16 février à 12h15 ; lundi 20 février à 18h15 ; mardi 21 février à 18h45 ; vendredi 24 février à 12h15.

Les autres horaires hors vacances sont sur internet : www.piscine-douelafontaine.com ou par téléphone au 02 41 67 07 24.

Pour toutes inscriptions et renseignements : allée Victor Renault 49700 Doué la Fontaine, centreaquatique-douelafontaine@orange.fr