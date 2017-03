0

Tout juste éliminés en quarts de finale de la Ligue Magnus, les Ducs d'Angers ouvrent déjà le chapitre 2017-2018. La première recrue se nomme Florian Hardy. A 32 ans et après trois saisons à l'étranger, le gardien de but international a choisi de retrouver le club qui lui avait permis de brandir deux Coupes de France en 2007 et 2014.

