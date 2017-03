Haut-Anjou Un projet de circuit touristique numérique à l'ASVM de Combrée

0

L'Association pour la sauvegarde et la mise en valeur (ASVM) du Collège de Combrée travaille sur un projet de circuit touristique avec application numérique sur six communes du Haut-Anjou. Geneviève Charbonneau-Bloomfield, présidente, explique : « Nous allons lier quatre grandes bâtisses remarquables du XIXe siècle, marqueurs dans le paysage local ». Il s'agit des châteaux de Tressé à Pouancé, de Falloux au Bourg-d'Iré, de Challain-la-Potherie, le collège de Combrée et les villages du Tremblay et Armaillé. Cette initiative pourrait recevoir des aides européennes dans le cadre du programme Leader.

