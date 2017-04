Haut-Anjou Un concours photos à partir de l’affiche de Rendez-vous conte

0

Les organisateurs du Festival Rendez-vous conte proposent un concours photos dans le cadre de la prochaine édition de ce rendez-vous. Le thème du concours est : « Que vous inspire l’affiche Rendez-vous conte 2017 ? À vous de nous le dire au travers d’une photographie et racontez-nous son histoire, réelle ou non, quelques mots ou plusieurs lignes. Les oiseaux, la nature, les plumes ? Soyez créatifs et partagez votre imagination. »Ce concours est ouvert à tous.

A lire dans « Le Courrier de l’Ouest », édition Nord-Anjou, de samedi 29 avril.