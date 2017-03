0

Les reliques de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de ses parents Louis et Zélie Martin arrivent ce mardi en Anjou Bleu, où elles visiteront les paroissiens jusqu'à dimanche. La signification de ce pèlerinage est expliquée par le père Emmanuel d'Andigné, curé à Segré. A lire également, le programme des veillées et vénérations dans chaque paroisse.

Dans Le Courrier de l'Ouest, édition Nord Anjou, mardi 14 mars.