Le Pays Segréen a voté à 66,82 % pour Emmanuel Macron, mais l'abstention n'a jamais été aussi forte à plus de 19 %. Le vote FN s'ancre en zone rurale. Quelles communes ont voté Macron, Le Pen, se sont le plus abstenues ou voté blanc ? Le décryptage et les réactions politiques locales dans Le Courrier de l'Ouest, édition Nord Anjou, mardi 9 mai.