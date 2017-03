0

Ils se sont connus au théâtre. La Segréenne Carole Galisson a encouragé Jérôme Paillat, de Sceaux-d’Anjou, à publier son premier livre. Dans leurs projets en duo et en solo pour la scène, ils parlent de la vie. Jérôme Paillat et Carole Galisson assureront une séance de dédicaces au Super U de Châteauneuf-sur-Sarthe, samedi 11 mars de 10 heures à 12h30 et de 15 heures à 18h30.

A lire dans « Le Courrier de l’Ouest », édition Nord-Anjou, de jeudi 9 mars.