Haut-Anjou Douze porteurs de projets guidés par BGE

0

Douze personnes originaires du Nord Anjou et du Sud Mayenne viennent de terminer une formation de huit semaines organisée par BGE dans le Segréen. Financée par la Région Pays de la Loire, c’est une formation théorique et pratique pour accompagner la concrétisation de leurs projets professionnels. Ils sont très variés : un habitant de Sceaux-d’Anjou souhaite créer une brasserie artisanale, un Segréen projette d’ouvrir avec une amie une boutique de produits exotiques en centre-ville, une Haute-Angevine finalise son projet de création d’une entreprise de conseil et accompagnement pour les proches de personnes en situation de handicap. Certains concrétiseront leur projet dans quelques mois, d’autres dans quelques années.

A lire dans « Le Courrier de l’Ouest », édition Nord-Anjou, de lundi 6 février.