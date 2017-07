Haut-Anjou Des heures musicales qui peuvent « réjouir tout le monde »

0

Les Heures musicales du Haut-Anjou, présidées par Jean-Paul Walter, auront lieu du 4 au 16 août. Six concerts de musique classique sont programmés dans des églises du Pays segréen. Il est possible de s’abonner aux six concerts pour la somme de 85 €. L’abonnement n’est pas nominatif et permet de bénéficier de places réservées. Par ailleurs, le festival met à disposition un service de car (aller et retour) gratuit, sans réservation, à partir d’Angers. Internet: http://lesheuresmusicales.fr

À lire dans « Le Courrier de l’Ouest », édition Nord-Anjou, de samedi 29 juillet.