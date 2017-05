Haut-Anjou AVC : journée de dépistage le 12 mai

0

À l’occasion de la Journée européenne de l’AVC (Accident vasculaire cérébral), une journée de dépistage est organisée au Centre hospitalier du Haut-Anjou vendredi 12 mai dans le hall de l’Hôpital Saint-Julien à Château-Gontier. Cette journée, destinée aux professionnels du CHHA et à la population du Haut-Anjou, a pour but de faire connaître les signes d’alerte AVC, de diffuser l’alerte appel du 15 ou 112 et de dépister les facteurs de risques.

A lire dans « Le Courrier de l’Ouest », édition Nord-Anjou, de samedi 6 mai.