Handball France-Slovénie ce soir et le calendrier du Mondial jusqu'à la finale

La France est toujours en course pour remporter SON championnat du monde. Les Experts se sont imposés 33-30 mardi soir, à Lille. Ils affrontent ce jeudi à Paris (20h45) la Slovénie, vainqueur du Qatar mardi dernier.

L'intégralité de la rencontre des demi-finales sera diffusée sur TF1, avec Grégoire Margotton et Philippe Gardent comme commentateurs.

A partir de jeudi, 26 janvier, retrouvez les dernières grandes dates des rencontres jusqu'à la finale ainsi que le calendrier consultable sur le site du mondial.

– 21 – 24 janvier 2017 :

> Lille Métropole : huitième et quart de finale de l’Équipe de France en cas de qualification.

> Montpellier, Albertville et Paris : huitièmes et quarts de finale des autres nations qualifiées.



– 26 – 29 janvier 2017 :

Demi-finales, médaille de bronze et finale à Paris, AccorHotels Arena.

La finale est prévue dimanche 29 janvier à 17h30.

Calendrier des rencontres à visualiser sur le site web :

http://www.francehandball2017.com