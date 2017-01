Hand: France-Suède, comme on se retrouve

0

Seize ans après le triomphe des "Costauds" contre la Suède, les handballeurs français retrouvent la sélection scandinave, en plein renouveau, dès les quarts de finale de "leur" Mondial, mardi (19h00) au stade Pierre-Mauroy avec l'opportunité de faire un grand pas vers le titre.

Après l'élimination surprise du Danemark, champion olympique en titre, et l'Allemagne, reine d'Europe, les Bleus ont presque un boulevard devant eux puisqu'ils affronteraient ensuite la Slovénie ou le Qatar.

Presque, parce qu'il faudra d'abord écarter une équipe revancharde, jeune, dynamique et décomplexée. Impitoyable avec le Bélarus (41-22) en huitièmes de finale, deuxième de son groupe au premier tour après avoir tenu tête au Danemark, la Suède est en plein boum et tient à se racheter par rapport aux Jeux de Rio (4 défaites, 1 victoire en poule).

Cinq mois après ce fiasco, Ola Lindgren et Staffan Olsson (entraîneur-adjoint du PSG), deux ex-gloires de la grande Suède des années 1990, ne sont plus sur le banc de touche et plusieurs joueurs majeurs ont dit stop, comme l'arrière Kim Andersson et le robuste défenseur Tobias Karlsson.

Renouvelée et cornaquée par le jeune entraîneur islandais Kristjan Andresson (35 ans), l'équipe nordique a fait du bon travail jusqu'ici et veut maintenant retrouver ses lettres de noblesse. Car la Suède, c'est avant tout l'un des plus beaux palmarès de l'histoire avec quatre titres mondiaux répartis sur 45 ans (1954, 1958, 1990, 1999) et autant - un record - en Championnat d'Europe (1994, 1998, 2000, 2002).

- Fin de règne en 2001 -

Seul le titre olympique lui a échappé malgré quatre finales (1992, 1996, 2000, 2012). Avec les Olsson, Magnus Wislander et Stefan Lövgren, elle a régné sur le monde dans les années 90. "Les Suédois de l'époque, je ne les supportais pas", a même avoué l'ex-pivot Philippe Gardent, battu en demi-finales des Jeux de Barcelone (1992) par l'équipe scandinave, avant de s'emparer du bronze, la première médaille des Bleus.

En 2001, la Suède était l'équipe à battre lors du précédent Mondial organisé dans l'Hexagone. Mais les Bleus de Jackson Richardson et Grégory Anquetil, auteur d'un but - égalisateur - d'anthologie en finale à Bercy (28-25 a.p.), ont sonné la fin de règne de cette fabuleuse équipe.

La Suède remporta certes un dernier titre continental l'année suivante, mais le déclin était en marche. La finale des Jeux de Londres, perdue contre la France (22-21), reste son seul moment de gloire dans cette longue période de vaches maigres.

- Équilibre inversé -

Avec dix titres au total, dont huit remportés lors des onze dernières années, la France est elle devenue LA référence du handball. Depuis les Jeux de Barcelone, elle n'a d'ailleurs plus perdu contre la Suède lors d'un match couperet, la privant aussi d'une finale chez elle lors du Mondial-2011, avant de conquérir le trophée.

"Il ne faudrait pas que l'équilibre s'inverse de nouveau", craint l'ancien sélectionneur Daniel Costantini (1985-2001) qui a sorti le hand français du néant. "Pour les Suédois, ce match devant 28.000 personnes, c'est une sorte d'examen de passage", ajoute-t-il.

Les Suédois n'ont pas l'expérience des Karabatic, Guigou et consorts, mais disposent toutefois de solides arguments: une défense - à plat - difficile à passer, deux bons gardiens complémentaires (Appelgren et Palicka) et un meneur de jeu - Jim Gottfridsson - capable de faire briller ses partenaires et de prendre ses responsabilités en attaque (8/8 contre le Bélarus).

"C'est une équipe très audacieuse, redoutable sur le jeu rapide et les montées de balle mais moins sur les attaques placées", analyse l'arrière-ailier français Kentin Mahé, partenaire de Gottfriedsson, et dont la grand-mère est suédoise. "Il faut la prendre très au sérieux", conclut-il.

Les dix derniers duels avant le quart de finale du Mondial-2017 mardi:

2015 - Mondial, 1er tour - France bat Suède 27 à 25

2014 - Euro, tour principal - Suède bat France 30 à 28

2012 - JO, finale - France bat Suède 22 à 21

2012 - JO, 1er tour - France bat Suède 29 à 26

2011 - Mondial, demi-finale - France bat Suède 29 à 26

2009 - Mondial, tour principal - France bat Suède 28 à 21

2008 - Euro, 1er tour - France bat Suède 28 à 24

2003 - Mondial, 2e tour - France bat Suède 30 à 24

2002 - Match amical - France - Suède: 24 - 24

2001 - Mondial, finale - France bat Suède 28 à 25 (a.p.)

Bilan des Français: 8 victoires, 1 nul, 1 défaite