C'est à Oyonnax que les gymnastes de l'Elan Mortagnais avaient rendez-vous vendredi 19 mai, pour y disputer les Championnats de France. Deux équipes mortagnaises étaient engagées ce même jour, dont une en nationale A2 (10/11 ans) et son équipe phare en division nationale 4 (12 ans et plus).

