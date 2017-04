Guyane: l'Etat annonce un milliard d'engagements

0

Les ministres de l'Intérieur Matthias Fekl et des Outre-mer Ericka Bareigts ont annoncé samedi 1,085 milliard d’euros d’engagements de l'État en Guyane, pour tenter de mettre fin à près de deux semaines de mouvement social.

Ces engagements touchent la sécurité, la justice, l'éducation ou la santé, a précisé Matthias Fekl devant la presse.

"Nous savons que la crise est profonde et touche tout un territoire", a-t-il déclaré devant une délégation d’une cinquantaine de personnes, reçue à la préfecture de région à Cayenne. Il y a un "besoin de réponses immédiates, mais aussi d’un travail au long cours", a-t-il poursuivi.

Le total de ces engagements a été chiffré à 1,085 milliard d’euros par Ericka Bareigts.

L'exécutif avait déjà validé une certain nombre de mesures pour répondre aux exigences populaires, telle la création d’un Tribunal de grande instance et d’un centre pénitentiaire à Saint-Laurent du Maroni, la deuxième ville du territoire, ainsi que la suspension de la cession du centre médical de Kourou.

La fidélisation d’un escadron de gendarmes mobiles à Cayenne, et une aide de fonctionnement exceptionnelle de 20 millions d’euros pour l'hôpital de Cayenne ont également été actées.

Une "veille ministérielle" avait été mise en place à Paris pour "parvenir à des arbitrages" dans un laps de temps réduit, avait indiqué jeudi M. Fekl.

- Levée de certains barrages -

Dans une ambiance très calme, la délégation guyanaise s'est présentée vers 10H00 (15H00 à Paris) devant les ministres, à la préfecture, avec un cahier de revendications de plus de 400 pages, rédigées par des collectifs appuyés par des élus.

Une petite centaine de personnes s'étaient auparavant massées devant le bâtiment, dont des membres du collectif "500 hommes contre la délinquance", cagoule sur la tête, main dans la main, criant "dé-ter-mi-nés" avant d'entrer. Quelques dizaines d’Amérindiens, en costume traditionnel et coiffes à plumes, étaient également présents.

Selon Manuel Jean-Baptiste, un membre de la délégation originaire de Saint-Laurent, les barrages érigés dans cette ville avaient "été levés pour le temps des négociations samedi, pour que les gens puissent venir à Cayenne" et écouter les propositions gouvernementales.

Des barrages restaient en place à Cayenne, où néanmoins, bien plus de magasins étaient ouverts dans le centre que les jours précédents.

Air France et Air Caraïbes n'assurent pas leurs vols entre Paris-Orly et Cayenne samedi et dimanche, en raison du conflit. Mais les liaisons Guyane-Antilles restent maintenues.

Jeudi, après des discussions démarrées dans une ambiance franchement hostile, Mme Bareigts, critiquée pour avoir tardé à venir en Guyane, s'était excusée devant une délégation de Guyanais.

Puis, mégaphone à la main, elle s'était adressée à la foule depuis le balcon de la préfecture. "Au bout de tant d'années, c'est à moi que revient l'honneur de dire, au-delà de ma petite personne, au-delà des fonctions, toutes mes excuses au peuple guyanais", avait-elle lancé, en référence aux années de sous-investissement de Paris dans ce territoire.

Des propos qui avaient instantanément apaisé l’atmosphère. "On a retrouvé une certaine dignité, un supplément d'âme", a analysé Stéphane Lambert, le président du Medef de Guyane, qui soutient le mouvement.

Mickaël Mansé, un porte-parole des "500 frères contre la délinquance", dont les militants, toujours encagoulés, encadrent le mouvement social, a salué "une leçon d'humilité et de bon sens". Ericka Bareigts a "blessé le peuple", puis a eu "assez de recul pour s'excuser", a-t-il estimé.